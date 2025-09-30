Румыния хочет приобрести у США сотни танков Abrams со снарядами за $7 млрд

Министерство национальной обороны Румынии попросило парламент одобрить масштабную закупку военного оборудования в США в рамках программы "Основной боевой танк".

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило во вторник.

В рамках программы "Основной боевой танк" Минобороны Румынии планирует сначала закупить дополнительное оборудование для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2, за более чем 458 миллионов долларов.

На втором этапе Румыния хочет приобрести 216 танков Abrams почти за 6,5 миллиарда долларов "для оснащения танковых и пехотных подразделений Сухопутных войск, а также приобретения логистической поддержки и специального оборудования для обучения и тренировок".

Параллельно румынское Минобороны стремится наладить технологическое и промышленное сотрудничество, "чтобы танки и их подсистемы производились и обслуживались в стране".

Румыния в 2023 году сделала первый шаг к закупке танков Abrams, заключив соглашение с США о 54 единицах этой техники вместе с сопутствующим оборудованием стоимостью 2,53 миллиарда долларов.

Предполагается, что все Abrams будут доставлены до 2028 года включительно.

В 2024 году Государственный департамент США принял решение о возможной продаже правительству Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования.