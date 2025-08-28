Большинство поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам

Большинство поляков заявляют о своей поддержке решения президента Польши Кароля Навроцкогозаветировать законопроект о помощи гражданам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Onet, пишет "Европейская правда".

Респондентам был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы решение президента Кароля Навроцкого о вето на закон о помощи гражданам Украины?". Большинство, а именно 59,8% участников опроса, ответили утвердительно.

Противоположное мнение высказал каждый четвертый респондент – 25,4%. Остальные 14,7% опрошенных выбрали вариант "не знаю/трудно сказать".

Немного большую поддержку решения президента выразили мужчины (63,4%), чем женщины (56,5%).

Опрос SW Research также показывает, что вето получило наибольшую поддержку в возрастной группе 25-34 года (73,5%), а наименьшую – среди лиц старше 50 лет (50,1%).

Подробные результаты также показывают, что решение чаще всего поддерживают респонденты из городов до 20 тысяч жителей (67,8%), реже – из городов с населением более 500 тысяч жителей (55,5%).

Президент Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь 800+ должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Заветированный проект также содержал много других ключевых вопросов. Речь идет, прежде всего, о праве временной защиты для украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.

Действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября этого года. После этого срока у них возникнут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

Вместе с вето президент Кароль Навроцкий внес в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины. Проект был направлен на общественные консультации.

Однако правительство объявило, что представит свою версию этих положений.

