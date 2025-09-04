Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть в разговоре с "коалицией решительных"

Американский президент Дональд Трамп в четверг, 4 сентября, заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Об этом сообщил представитель Белого дома после встречи "коалиции решительных", передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Трамп присоединился к телефонному разговору стран "коалиции решительных", возглавляемой президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Макрон и европейские лидеры пригласили президента Трампа на встречу "коалиции решительных". Президент Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну, поскольку за год Россия получила 1,1 млрд евро от продажи топлива ЕС", – отметил он.

По его словам, Трамп также подчеркнул, что "европейские лидеры должны оказывать экономическое давление на Китай за финансирование военных действий России".

ДОПОЛНЕНО В 17:55. Президент Владимир Зеленский подтвердил это во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой", – сказал он и упомянул в этом контексте Словакию и Венгрию.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.

Как сообщалось, встреча "коалиции решительных" завершилась в Париже в четверг.

В заседании приняли участие представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.