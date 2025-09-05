В Балтийском море проложат новый кабель связи, частично за средства ЕС

В Балтийском море появится новый телекоммуникационный кабель, который соединит Швецию, Финляндию и Эстонию и усилит надежность и стабильность инфраструктуры связи в регионе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Провайдер GlobalConnect начнет реализацию масштабного проекта по прокладке подводных кабелей в Балтийском море – между Швецией, Эстонией и Финляндией. Общая длина будет достигать около 550 км.

Основная часть кабеля будет пролегать от шведского острова Готланд до эстонских островов Сааремаа и Хииумаа, откуда пойдут разветвления вглубь территории Эстонии и через Финский залив в Хельсинки.

Стоимость проекта – ориентировочно 40 млн евро, из которых 15 млн евро будут финансированием из бюджета ЕС.

Перед этим в июле компания анонсировала еще один проект, который соединит кабелями связи шведский Евле, Стокгольм и Хельсинки. Вместе эти кабели создадут новое "кольцо" в Балтийском море протяженностью 1250 км.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самыми громкими случаями были повреждения подводного газопровода Balticconnector и энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.