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Неизвестные показали порно на онлайн-заседании городского совета в Германии

Новости — Четверг, 24 июля 2025, 18:46 — Олег Павлюк

Хакеры взяли под контроль онлайн-трансляцию заседания членов общины Бодман-Людвигсгафен на юге Германии и вместо нее показывали порнографию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел на заседании совета Бодман-Людвигсгафена во вторник, где несколько участников подключились через Zoom.

Примерно через 30 минут после начала заседания двое неизвестных пользователей перехватили контроль над Zoom-конференцией и через свои экраны поделились порнографическими снимками, которые также были видны в зале заседаний.

Мэр Бодман-Людвигсгафена Кристоф Штольц прервал трансляцию через несколько секунд.

Как именно произошел инцидент, пока не ясно. Данные Zoom-конференции, где транслируются заседания городского совета, уже не первый год находятся в открытом доступе.

Пресс-секретарь общины заявила, что в полицию уже подали заявление о преступлении.

Напомним, в 2020 году обнаженный мужчина был замечен рядом с литовским депутатом Петрасом Гражулисом во время видеоконференции парламентского комитета по культуре.

Недавно во Франции несколько популярных порносайтов возобновили работу, поскольку суд временно приостановил меры, обязывающие проверять возраст пользователей.

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