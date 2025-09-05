Берлин рассматривает возможность покупки самолетов Eurofighter и модернизации ракеты Taurus

Правительство Германии планирует получить одобрение парламента на более 80 оборонных проектов до конца года, в том числе на закупку истребителей Eurofighter и модернизацию крылатой ракеты Taurus.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В документе указан 81 оборонный проект закупок, которые превышают порог в 25 млн евро, после чего закупки должны быть одобрены бюджетным комитетом парламента.

Среди пунктов – так называемый "Транш 5" истребителей Eurofighter, о котором бывший канцлер Олаф Шольц ранее заявлял, что он будет включать 20 самолетов, построенных Airbus.

В списке также фигурируют планы модернизации системы крылатых ракет Taurus, в том числе создания производственной линии для следующего поколения Taurus.

В прошлом году агентство Reuters сообщало, что министр обороны Борис Писториус поставил цель разработать усовершенствованную версию Taurus и закупить 600 единиц.

На вооружении немецких вооруженных сил состоит 600 ракет текущей версии с дальностью действия более 500 км, которые запускаются с истребителей, таких как Tornado, F-15 или F/A-18.

Оружие, созданное европейской оборонной компанией MBDA, предназначено для уничтожения важных целей в тылу противника, таких как командные бункеры, склады боеприпасов и топлива, аэродромы и мосты.

Среди других крупных проектов в списке – приобретение ракетных комплексов Patriot и IRIS-T SLM, боевых машин пехоты Puma, бронетранспортеров Boxer и беспилотников Heron TP израильского производства.

Напомним, в конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

А глава МИД Германии Иоганн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.