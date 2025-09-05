Президент Эстонии: готовьтесь к возможному сокращению войск США в Европе

Европейские страны, граничащие с Россией, должны готовиться к тому, что Вашингтон может сократить численность своих войск в этом регионе, наращивая собственный военный потенциал.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Алар Карис сказал, что лоббировал перед президентом США Дональдом Трампом важность сохранения войск в Восточной Европе, когда они сидели рядом в течение двух часов во время апрельских похорон Папы Римского Франциска.

"Я все объяснил. Присутствие американских войск в Эстонии – не только в Эстонии, в Европе – имеет решающее значение, и это важно для Соединенных Штатов, а не только для Европы", – сказал он.

Но хотя Кариса успокоили некоторые заявления Трампа, в частности его обещание на этой неделе оставить американские войска в Польше, эстонский лидер подчеркнул, что все еще "очень трудно предсказать", что Вашингтон будет делать в странах Балтии.

Такие страны, как Эстония, "должны быть готовы к любому сценарию", в то время как риск сокращения присутствия войск крупнейшего члена НАТО "означает, что мы должны наращивать свой собственный потенциал", добавил Карис. Как президент Эстонии, он является главнокомандующим вооруженных сил страны и представляет ее в международных отношениях.

Сейчас в странах Балтии (Эстонии, Литве и Латвии) находится около 2 000 американских солдат в рамках наращивания военного присутствия после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Сейчас Пентагон пересматривает свою глобальную структуру сил и, как ожидается, обнародует результаты в конце этого месяца. Пока содержание документа неизвестно, но он готовится под руководством заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, который является откровенным сторонником сокращения присутствия США в Европе.

Ранее СМИ сообщили, что США намерены постепенно свернуть программы по оказанию помощи в сфере безопасности европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу.