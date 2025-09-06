Трамп объявил, что США примут саммит G20 в его гольф-комплексе

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что его страна примет в следующем году саммит "Большой двадцатки" (G20) на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Трамп в пятницу, 5 сентября, заявил, что США "будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет".

Саммит G20 в следующем году состоится на территории комплекса Трампа в Майами.

"Это лучшее место", – сказал американский лидер журналистам.

Трамп подчеркнул, что лично не получит от этого никакой выгоды.

Также он дал понять, что, возможно, пропустит саммит этого года, который состоится в Южной Африке в ноябре.

"Возможно, я пошлю кого-то другого, потому что у меня было много проблем с Южной Африкой. У них очень плохая политика", – сказал он.

В ноябре Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские высокопоставленные чиновники избегают участия в мероприятиях. Министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. Государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.

Отметим, недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что стремится получить приглашение присоединиться к "Большой двадцатке".