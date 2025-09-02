Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что стремится получить приглашение присоединиться к "Большой двадцатке" (G20).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Поскольку Польша вошла в клуб экономик-триллионеров, я настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты, которые председательствуют в G20 в 2026 году, пригласили нас присоединиться к этой группе", – заявил Сикорский после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Майами.

"Мы имеем на это право не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный аргумент, потому что мы являемся страной, которая осуществила успешную трансформацию от плановой экономики к свободной экономике", – добавил он.

Перед этим Сикорский и Рубио вручили награду солидарности имени Леха Валенсы кубинской оппозиционной деятельнице Берти Солер Фернандес в Майами. Госсекретарь США похвалил Польшу, назвав ее "чрезвычайным партнером в вопросах свободы и свободы".

ВВП Польши в 2025 году составит более триллиона долларов, что делает ее 20-й крупнейшей экономикой мира, частично благодаря укреплению злотого.

"Мы догадывались об этом раньше и даже анонсировали такую возможность, но наконец это стало абсолютно историческим фактом – Польша на днях вступила в этот очень эксклюзивный клуб стран-триллионеров", – заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что страна продолжит бойкотировать встречи G20 в Южной Африке, ссылаясь на необоснованные заявления о конфискации земли и геноциде против белых фермеров.

В ноябре Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские чиновники избегают участия в мероприятиях. Министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. Государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.