Суд в США подтвердил, что у Трампа не могли отменить финансирование внешней помощи

Апелляционный суд в США подтвердил решение суда низшей инстанции о том, что администрация Трампа не могла самостоятельно отменять использование средств на внешнюю помощь, уже согласованных Конгрессом.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд округа Колумбия поддержал решение суда низшей инстанции о том, что Белый дом не мог заблокировать средства, уже согласованные Конгрессом, и что администрация должна возобновить финансирование проектов, на которые было выделено 11 млрд долларов, до завершения согласованного срока использования средств в сентябре.

Один из судей, назначенный Трампом, не согласился с мнением коллег и заявил, что отменил бы первое судебное решение.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио, реализуя политику Трампа, лишил Агентство США по международному развитию (USAID) административной независимости, а 1 июля объявил о прекращении его деятельности.

Сейчас агентство находится в процессе ликвидации, контролировать процесс поручили соратнику Трампа. Небольшая часть программ USAID была передана в ведение Госдепа, а остальные – прекращены.