В Британии суд запретил использовать отель в Эссексе для размещения беженцев

Способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Во вторник, 19 августа, Совет района Эппинг-Форест добился временного судебного решения, аргументируя, что владелец отеля не получил разрешения на изменение его использования, а также предупредил о росте напряженности в обществе.

Решение было принято на фоне нескольких недель протестов, которые вспыхнули после того, как одного из беженцев обвинили в сексуальном насилии над подростком.

Министерство внутренних дел Великобритании обжаловало запрет, отметив, что это "существенно усложнит" размещение беженцев, но суд постановил, что мигранты должны покинуть отель до 16:00 12 сентября.

Министр по вопросам охраны границ Анджела Игл заявила, что правительство "тщательно рассмотрит" решение, но подтвердила, что планирует до конца нынешней каденции парламента полностью отказаться от использования отелей для искателей убежища.

