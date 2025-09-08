Качка сообщил о "финишной прямой" в евроинтеграционном скрининге

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка объявил о выходе на "финишную прямую" процесса скрининга украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС.

об этом он сообщил в своих соцсетях.

Качка сообщил, что Украина в рамках подготовки к переговорам о вступлении в ЕС начала обсуждать с Еврокомиссией кластер 5 по ресурсам, сельскому хозяйству и политике сплоченности – последний, по которому еще не проведен скрининг.

Он отметил, что там сконцентрированы "наиболее чувствительные темы переговоров".

"Сегодня говорим об аграрной политике: о поддержке фермеров, развитии сельских территорий, системах контроля и администрирования. За техническими вопросами кроется много политики, которую мы за последние годы очень хорошо почувствовали на себе. Уязвимость украинских и европейских фермеров делает аграрные вопросы наиболее политически чувствительными", – отметил вице-премьер.

"В этой части переговоров особенно необходимо привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание всех между собой. Успехом в переговорах станет такая интеграция с ЕС, которая сделает нас вместе мощным игроком в мировой продовольственной системе. Я верю, что это возможно", – добавил Тарас Качка.

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

