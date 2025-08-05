Три страны выделяют $500 млн на поставку оружия США Украине через НАТО

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.

Об этом говорится в заявлении норвежского правительства, опубликованном во вторник, 5 августа, пишет "Европейская правда".

Норвегия, Швеция и Дания объединяют усилия для оказания военной помощи Украине с целью обеспечения ее приоритетных потребностей в оборонном оборудовании – координацию этой помощи осуществляет НАТО.

Помощь будет предоставлена в рамках новой инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Она призвана обеспечить быстрое поступление в Украину американского оружия и оборудования и усилить украинскую ПВО, в частности благодаря дополнительным ракетам для системы противовоздушной обороны Patriot.

Норвегия сначала выделит на эту инициативу 1,5 млрд норвежских крон. Вместе со Швецией и Данией Норвегия профинансирует пакет общей стоимостью около 5 млрд норвежских крон.

В заявлении отмечается, что Нидерланды уже профинансировали пакет помощи аналогичной стоимости, и в ближайший период в рамках PURL будет предоставлено еще несколько таких пакетов.

В такие пакеты помощи может входить поддержка в области противовоздушной обороны, боеприпасов и другого важного оборудования. Каждый пакет помощи будет составлять ориентировочную стоимость в $500 млн, а верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе будет играть ключевую координационную роль в формировании и реализации этих поставок – включая ремонт и модернизацию уже переданной техники.

Из соображений безопасности точное содержание каждого пакета не разглашается.

"Этим летом мы стали свидетелями того, как Россия безжалостно продолжает свои незаконные атаки против Украины, вдоль линии фронта и против гражданских объектов в городах. Этим вкладом мы хотим способствовать быстрому доступу Украины к необходимому оборудованию, одновременно укрепляя сотрудничество НАТО по вопросам обороны Украины и обеспечивая мир на украинских условиях", – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

4 августа стало известно, что Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot

Германия на прошлой неделе заявила, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем взамен переданных.