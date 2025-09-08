Макрон назначит следующего премьера Франции "в ближайшие дни"

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить преемника премьера Франсуа Байру, правительство которого не получило вотума доверия от парламента в понедельник.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщил Елисейский дворец.

Макрон, как отмечается, "принимает к сведению" отставку Байру, которого не поддержали во время голосования за доверие в Национальной ассамблее Франции, и назначит его преемника "в ближайшие дни".

Французский президент таким образом, вероятно, отвергает вариант роспуска парламента и досрочных выборов, на котором настаивает ультраправое "Национальное объединение".

После провала вотума доверия правительству Байру он должен подать Макрону прошение об отставке утром во вторник, после чего останется на посту в качестве исполняющего обязанности.

Правительство Байру проработало девять месяцев и стало четвертым за два года, которое досрочно завершает полномочия.

