Партия премьера Норвегии победила на выборах

Правящая коалиция во главе Лейбористской партией Норвегии по результатам парламентских выборов обеспечивает себе большинство в законодательном органе.

Об этом свидетельствуют данные подсчета 99% голосов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Коалиция во главе с премьером Норвегии Йонаса Гара Стьоре обеспечивает себе 87 мандатов – для большинства нужны 85. Лейбористская партия получила наибольшее количество голосов избирателей.

Несмотря на победу левых, голосование показало дальнейший сдвиг вправо среди консервативных избирателей, а популистская, антииммиграционная Партия прогресса 47-летней Сильви Листхауг продемонстрировала лучший результат за всю историю выборов.

Консервативная партия экс-премьера Эрны Солберг пришла третьей, но это ее худший результат за последние 20 лет. Правые силы вместе обеспечили себе 82 мандата.

"Теперь продолжает править правительство Лейбористской партии", – прокомментировал Йонас Гар Стьоре в ночь на вторник.

Лидер Консервативной партии Эрна Солберг признала поражение и заявила: "Мы уже можем сказать, что Консервативная партия начинает новый срок в Стортинге как оппозиционная сила".

Как известно, зимой в Норвегии развалилась правительственная коалиция из-за выхода Центристской партии, которая выразила несогласие из-за внедрения энергетической политики ЕС.

