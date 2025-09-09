Какой будет новая власть Чехии и откажется ли она от поддержки Украины

Через четыре недели – 3-4 октября – в Чехии пройдут парламентские выборы.

Оппозиционная партия ANO является безусловным фаворитом гонки, а ее лидер Андрей Бабиш имеет очень высокие шансы после четырехлетнего перерыва вернуться в премьерское кресло.

Выборы в Чехии являются крайне важными для Украины. И одновременно – абсолютно непредсказуемыми.

О том, как может измениться власть в Чехии и как это может повлиять на отношения с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Друзья Украины или единомышленники Орбана: как выборы могут изменить внешний курс Праги. Далее – краткое ее изложение.

Нынешнее правительство Чехии, пришедшее к власти в конце 2021 года, стало настоящим подарком судьбы для Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ эта страна, несмотря на небольшие размеры, является одним из ключевых союзников Украины.

Однако такая помощь нравится далеко не всем.

За оппозиционную партию экс-премьера Андрея Бабиша ANO сейчас готовы проголосовать почти 32% избирателей, тогда как их ближайший преследователь имеет поддержку в полтора раза меньше.

Таким образом, кандидатом, которому президент Чехии Петр Павел предоставит первоочередное право сформировать правительство, скорее всего, станет Бабиш.

Вместе с тем политологи, единогласно прогнозируя победу ANO, столь же однозначны в прогнозе, что эта партия не сможет самостоятельно получить большинство, а соответственно – будет нуждаться в коалиционных партнерах.

И здесь может случиться худший для Украины сценарий – когда этим коалиционным партнером станут либо ультраправые, либо ультралевые. При таком сценарии поддержка Украины почти наверняка существенно сократится, а по риторике чешская власть будет похожа на нынешнюю словацкую. Или даже – на риторику венгерского премьера Виктора Орбана.

Наиболее последовательные противники помощи Киеву – ультраправая партия "Свобода и прямая демократия" (SDR) Томио Окамуры, а также коммунисты.

Коммунисты играют доминирующую роль в движении Stačilo! ("Хватит!"), которое объединило многие левые политические силы.

SDR и коммунистов можно смело называть "агентами Путина". Ведь обе партии выступают за прекращение военной помощи Украине, а также за проведение общенациональных референдумов о выходе Чехии из ЕС и НАТО.

И что важно – обе политсилы почти гарантированно проходят в парламент. И могут получить там "золотую акцию".

Но коалиция с ультраправыми или коммунистами (даже если она не будет оформлена официально, а формально Бабиш будет во главе правительства меньшинства) станет мощным репутационным ударом и даже аргументом против ANO.

Вместе с тем, несмотря на то, что Бабиша точно нельзя назвать проукраинским (достаточно вспомнить, как во время своего премьерства он прятал своего сына от следствия и внимания СМИ в оккупированном Крыму), однако он не может проигнорировать тот факт, что военное сотрудничество с Украиной является чрезвычайно выгодным для Чехии.

Еще одним аргументом в пользу более приемлемого для Украины сценария может стать бизнес Бабиша (а он является одним из самых богатых людей Чехии). Его компания Agrofert зависит от европейских субсидий – и это может оказаться предохранителем, который не позволит Бабишу стать ни "вторым Фицо", ни "вторым Орбаном".

Но для этого ANO должна создать альянс с какой-то партией, входящей в нынешнюю коалицию. А ни одна из провластных партий такой сценарий старательно исключает.

Имеет ли нынешняя, полностью проукраинская коалиция шансы сохранить власть? Такие шансы существуют, хотя они не очень велики.

Сейчас около 30% избирателей пока не определились, за кого голосовать. Вероятно, они примут решение в последние дни или даже часы.

И ключевая задача правящего большинства парламента – достучаться до этого электората и доказать, что альтернатива точно не будет лучше.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Друзья Украины или единомышленники Орбана: как выборы могут изменить внешний курс Праги.