Швеция и Финляндия требуют использовать замороженные активы РФ для помощи Украине в 2026-2027

Замороженные активы России, которые находятся в Евросоюзе, должны быть использованы для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-2027 годах для финансирования ее бюджетных и военных нужд.

Об этом говорится в неофициальном документе от имени правительств Швеции и Финляндии, утвержденном накануне саммита Европейского совета в Копенгагене 1 октября, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Швеция и Финляндия обратились к лидерам ЕС с просьбой поддержать инициативу Еврокомиссии по "репарационному займу" Украине из замороженных активов РФ.

"Незакрытые потребности Украины в финансировании на 2026 и 2027 годы оцениваются в 130 млрд евро, что включает потребности в бюджетной и военной поддержке. Наиболее насущная потребность в средствах, как ожидается, возникнет в течение второго квартала 2026 года", – говорится в документе.

Центральную роль в финподдержке Украины должны сыграть ЕС и его государства-члены, потому что "инвестирование в Украину – это инвестиция в европейскую безопасность в целом".

"Швеция и Финляндия решительно выступают за увеличение поддержки Украины, и мы приветствуем работу Комиссии по предоставлению Украине Репарационного займа, используя максимально возможную меру заблокированных российских активов. Такой заем обеспечит Украине стабильное и предсказуемое финансирование для покрытия ее неотложных среднесрочных бюджетных и военных потребностей на 2026 и 2027 годы", – отмечают правительства двух государств.

В Швеции и Финляндии убеждены, что активы России должны оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит свою захватническую войну и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный агрессией. Ключевую важность имеет то, чтобы заем Украине был возвращен только после того, как Украина получит военные репарации от России.

"Мы призываем Комиссию быстро продвинуться с конкретным предложением, а все государства-члены – решительно присоединиться", – говорится в документе.

Как сообщала "Европейская правда", 26 сентября стало известно, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро.

В свою очередь на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро из замороженных активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии – чтобы Украина использовала эти деньги для покрытия своих военных нужд в течение следующих 2-3 лет.