В Мадриде проводят обыск в штаб партии премьера по подозрению в незаконном финансировании

Испанская полиция в среду вошла в штаб-квартиру правящей Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса на основании судебного ордера с целью сбора информации о возможной схеме незаконного финансирования.

Об этом сообщили несколько испанских СМИ, в частности 20 Minutos.

Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии с самого утра среды проводит операцию в штабе социалистов на улице Феррас в Мадриде.

Речь идет о деле, в рамках которого судья расследует наличные выплаты партии в период с 2017 по 2024 год на покрытие расходов ее руководителей, сотрудников или любых лиц, связанных с политической силой, сообщили агентству EFE источники.

Подозревают, что некоторые из этих выплат могли представлять собой преступление отмывания средств.

Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо отреагировал на эту новость, подчеркнув, что сделает все возможное, чтобы сменить это правительство, и призвал к досрочным выборам. По его словам, "нет другого выбора, кроме как немедленно дать испанскому народу высказаться".

Партия премьер-министра Педро Санчеса пережила ряд коррупционных скандалов, включая различные расследования в отношении ключевых союзников и членов его семьи.

Недавно другого ведущего политика Социалистической партии, бывшего премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, заподозрили в злоупотреблении влиянием и связанных с этим преступлениях.

Стоит отметить, что также под следствием находится жена премьер-министра Санчеса Бегонья Гомес.

