Парламент Шотландии поддержал призыв к проведению референдума о независимости

Члены Шотландского парламента поддержали призыв правительства Шотландии к правительству Великобритании согласиться на проведение второго референдума о независимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Соответствующее предложение приняли в парламенте при поддержке депутатов от Шотландской национальной партии (SNP) и партии "Зеленых".

Для проведения второго референдума правительство Великобритании должно было бы предоставить соответствующие полномочия шотландскому парламенту, однако министры от Лейбористской партии неоднократно заявляли, что откажутся это сделать.

В резолюции, принятой шотландским законодательным органом, отмечается, что результаты парламентских выборов в этом месяце предоставили "четкий мандат на то, что решения относительно будущего Шотландии лучше всего принимать в Шотландии, и этот мандат следует уважать".

В резолюции содержится призыв к правительству Великобритании издать распоряжение, которое предоставит министрам Шотландской национальной партии полномочия провести референдум.

Ожидается, что глава правительства Шотландии Джон Суинни поднимет этот вопрос во время предстоящих переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером.

Суинни заявил в парламенте, что независимость может вывести Шотландию из "политического хаоса и экономической стагнации" в составе Великобритании к "большей безопасности и процветанию" как члена ЕС. Он призвал депутатов проголосовать за то, чтобы "отдать будущее Шотландии в руки Шотландии" и обеспечить "новый старт".

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда более 55% населения выступили против такого шага.

В то же время на референдуме о выходе Британии из ЕС в 2016 году 62% шотландцев ответили отрицательно и выразили желание остаться в составе Евросоюза.