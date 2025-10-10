СМИ: ЕС отказывается упрощать экостандарты по требованию США

Европейский Союз дал понять, что не поддастся давлению со стороны Вашингтона с целью отмены своих экологических правил для заключения соглашения о тарифах.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

На закрытой встрече послов в среду Сабине Вейанд, глава Директората Европейской комиссии по вопросам торговли, заявила, что ЕК не будет использовать документ, подготовленный США, как основу для переговоров. Об этом изданию заявили пятеро дипломатов и чиновников на условиях анонимности.

Документ, разработанный администрацией президента Трампа, обязывает Брюссель отказаться от правил, требующих от американских компаний разрабатывать планы борьбы с изменением климата и прекращения нарушений прав человека и экологических прав в своих цепочках поставок.

Издание Financial Times сообщило в среду, что в документе Белый дом назвал законодательство "серьезным и неоправданным чрезмерным регулированием", которое "накладывает значительную экономическую и регуляторную нагрузку на американские компании".

Дипломаты и чиновники сообщили Politico, что комиссия не намерена реагировать на критику в документе. При этом исполнительная власть ЕС намерена действовать в соответствии с условиями совместного заявления, которое не предусматривает таких уступок.

"Мы всегда говорили, что не ведем переговоров по этим вопросам", – сказал один из чиновников Европейской комиссии.

Представитель одной из стран ЕС подчеркнул, что критика экологических правил является тактикой переговоров: "У них есть свои красные линии, а у нас – свои".

Заседание, на котором выступила Вейанд, прошло в ограниченном формате, зарезервированном для наиболее деликатных обсуждений: послам не разрешали иметь телефоны в зале.

Столицы стран ЕС не получили доступа к переговорному документу, присланному Вашингтоном, учитывая высокие ставки, связанные с торговой сделкой, потенциальная стоимость которой может достигать триллионов долларов.

Выступая во время брифинга для прессы в четверг, заместитель главного спикера комиссии Олоф Хилл отказался подтвердить получение позиционного документа от США.

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".