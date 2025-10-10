Австрия против закупок оружия для Украины за средства от замороженных росактивов

Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр заявил, что средства из замороженных активов России "не могут быть использованы непосредственно для закупки оружия".

Как сообщает "Европейская правда", заявление австрийского министра приводит Euractiv.

Мартербауэр пояснил, что министры сначала должны рассмотреть "инновационное" предложение Европейской комиссии относительно того, как превратить замороженные российские средства в деньги для предоставления репарационных займов Украине.

Кроме того, по его словам, "необходимо учитывать нейтралитет Австрии".

Министр добавил, что это означает, что возможность прямой закупки оружия за эти деньги исключена.

Несмотря на предостережения, Мартербауэр также выразил надежду на нахождение пути вперед.

"Я считаю, что в этом вопросе есть множество возможностей, и считаю это предложение очень инновационным и достойным обсуждения", – добавил он.

Напомним, вопрос "репарационного займа" для Украины из замороженных росактивов будет рассмотрен на заседании Европейского совета 23-24 октября, и после обсуждения на уровне лидеров государств ЕС ожидается, что Европейская комиссия подготовит более детализированное предложение по этому поводу.

Идея займа с использованием российских замороженных активов заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.