Почему именно Макрон виноват в политическом кризисе во Франции и как он оказался в тупике

Франция побила абсолютный рекорд: ее премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку менее чем через сутки после формирования правительства.

Это стало особенно сильным шоком для Франции, учитывая, что ее конституция 1958 года была построена на предположении, что гарантом институциональной стабильности в стране является политическое лидерство президента, его особые полномочия (напомним, во Франции президент лично формирует и назначает состав правительства и не нуждается для этого в поддержке парламентского большинства. – ЕП).

О том, как Франция оказалась в этой ситуации и чего следует ожидать дальше в условиях неконтролируемого роста внешнего долга страны, читайте в статье бывшего советника высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020–24) Заки Лаиди Трагедия Макрона. Как президент разрушил систему во Франции и почему не может построить новую. Далее – краткое изложение.

Чтобы понять природу этого кризиса, нужно вспомнить 2022 год, когда начинался второй срок президента Франции Эммануэля Макрона.

Именно тогда были заложены основы нынешнего кризиса.

Во Франции парламентские выборы обычно проходили сразу после президентских, чтобы популярность только что избранного главы государства обеспечила победу президентского лагеря. Это открывает возможность для эффективной и согласованной деятельности различных ветвей власти.

Но в 2022 году, когда Макрон переизбрался на пост президента во второй раз, этого не произошло.

Поэтому для того, чтобы управлять страной, президенту порой приходилось "проталкивать" через Национальное собрание законы, которые не имели там поддержки большинства. Во Франции у него есть такая возможность: конституция позволяет правительству принимать законы без поддержки парламента до тех пор, пока парламент не отправит такое правительство в отставку.

Таким образом, французская система является гибридной – прежде всего президентской, но в то же время и парламентской.

Когда контроль над большинством переходит к оппонентам президента – эта система продолжает функционировать (но становится похожей на ту, что действует в парламентских республиках).

Но все рушится, когда в Национальном собрании нет большинства.

Это – худший случай, и именно это мы видим сегодня. Парламент не является ни про-, ни антипрезидентским.

Сейчас в Национальном собрании есть три блока примерно одинакового размера: левые, крайне правые ("Национальное объединение") и блок правых и центристских сил (эта группа в целом благосклонна к Макрону; для упрощения будем называть ее "центристами").

И в этом виноват французский президент.

В 2024 году Макрон принял решение о роспуске Национального собрания.

Он сделал это после выборов в Европарламент. Да, партия президента проиграла те выборы, но для роспуска парламента объективно не было оснований. Сегодняшний кризис – прямое следствие этого решения. Именно оно привело к избранию парламента, в котором нет ни одного большинства, и заставило Макрона сменить трех премьер-министров всего за 13 месяцев.

Между тем президент Франции готовится назначить четвертого премьер-министра, чтобы выиграть время и избежать досрочных выборов.

Но если этот премьер также потерпит неудачу, давление на Макрона с требованием отставки будет колоссальным.

Лучшим возможным сценарием, похоже, является создание хрупкого правительства, которое продержится до президентских выборов 2027 года. Но и это гарантировать нельзя.

И хотя ответственность Макрона огромна, в нынешней ситуации виновата и беспомощность политических партий Франции. Все они сосредоточены на выборах 2027 года и ведут себя так, как будто уже имеют абсолютное большинство, отказываясь от компромиссов.

Нынешний кризис также вытекает из полного отсутствия согласия и даже дискуссии о будущем французской социальной системы, которая имеет проблемы.

Подробнее – в материале Заки Лаиди Трагедия Макрона. Как президент разрушил систему во Франции и почему не может построить новую.