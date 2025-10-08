Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной, его утвердят 13 октября

Послы государств-членов Европейского Союза в Брюсселе 8 октября одобрили новую редакцию текста соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с процессами европейский чиновник на условиях анонимности.

Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной одобрено на уровне послов ЕС, и будет утверждено в понедельник, 13 октября, министрами государств Евросоюза.

"Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС. – „ЕП") сегодня одобрил это решение, и я могу подтвердить, что акт будет принят в понедельник Советом ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел", – сообщил собеседник "Европейской правды"

По его словам, после утверждения со стороны Евросоюза соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной "будет утверждено в рамках комитета ассоциации между ЕС и Украиной в торговой конфигурации, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (между Украиной и ЕС. – „ЕП"), после того как Украина также утвердит свою позицию".

После указанных процедур новые правила торговли между Украиной и ЕС вступят в силу.

Как сообщала "Европейская правда", 30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной относительно основных принципов пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТЗ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

После завершения переговоров, Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения.

Стоит заметить, что Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния заявили, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.