Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие границы ЕС

Новости — Четверг, 9 октября 2025, 14:45 — Татьяна Высоцкая, из Страсбурга

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Евродепутаты считают, что российские самолеты и дроны можно сбивать, если они нарушают воздушное пространство государств ЕС.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, 97 – против, 38 – воздержались.

"Европарламент... поддерживает любые инициативы, которые позволяют ЕС и его государствам-членам принимать скоординированные, единые и пропорциональные действия в ответ на все нарушения их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз", – говорится в резолюции.

Поэтому депутаты Европарламента приветствуют концепцию "стены дронов" ЕС и инициативу "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch).

В Европарламенте отмечают, что диверсионные и гибридные действия России против ЕС можно квалифицировать как "государственное спонсорство терроризма", даже если эти действия не достигают порога вооруженного нападения.

Депутаты Европарламента также призывают Совет ЕС и Еврокомиссию "усилить эффективность и влияние санкций против России", а еще – распространить санкции на другие государства, которые способствуют действиям России, в частности на Беларусь, Иран и Северную Корею.

Кроме этого, Европарламент требует наложить санкции на китайские компании, которые поставляют в РФ товары двойного назначения и военную продукцию, необходимые для производства дронов и ракет.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает построение "стены дронов".

Напомним, в течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали неизвестные беспилотники. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

