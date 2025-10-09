Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие границы ЕС
Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.
Евродепутаты считают, что российские самолеты и дроны можно сбивать, если они нарушают воздушное пространство государств ЕС.
За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, 97 – против, 38 – воздержались.
"Европарламент... поддерживает любые инициативы, которые позволяют ЕС и его государствам-членам принимать скоординированные, единые и пропорциональные действия в ответ на все нарушения их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз", – говорится в резолюции.
Поэтому депутаты Европарламента приветствуют концепцию "стены дронов" ЕС и инициативу "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch).
В Европарламенте отмечают, что диверсионные и гибридные действия России против ЕС можно квалифицировать как "государственное спонсорство терроризма", даже если эти действия не достигают порога вооруженного нападения.
Депутаты Европарламента также призывают Совет ЕС и Еврокомиссию "усилить эффективность и влияние санкций против России", а еще – распространить санкции на другие государства, которые способствуют действиям России, в частности на Беларусь, Иран и Северную Корею.
Кроме этого, Европарламент требует наложить санкции на китайские компании, которые поставляют в РФ товары двойного назначения и военную продукцию, необходимые для производства дронов и ракет.
Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает построение "стены дронов".
Напомним, в течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали неизвестные беспилотники. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.