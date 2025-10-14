СМИ: в Италии после взрыва, унесшего жизни карабинеров, арестовали двух подозреваемых

После мощного взрыва в фермерском доме в Кастель-д'Аццано, вблизи Вероны, в результате которого погибли трое офицеров карабинеров и ранены 13 военных и полицейских, итальянская полиция арестовала двух человек – мужчину и женщину в возрасте около 60 лет.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

Как пишет издание, мужчина и женщина в возрасте 60 лет, брат и сестра, были арестованы полицией, а третий член семьи все еще разыскивается в этом районе.

По предварительным данным, полиция вмешалась, чтобы очистить дом, в котором находились три человека, когда произошел взрыв. Весь двухэтажный фермерский дом обвалился, заблокировав солдат и офицеров.

Агентство со ссылкой на собеседников отметило, что в доме был газ, и взрыв произошел, когда открылась входная дверь, поразив полицейских и пожарных, которые врывались внутрь.

Выселение планировалось в течение нескольких дней после нескольких попыток выселить людей из этого дома, которые "никогда не были успешными из-за угроз взорвать себя".

Как отмечается, жильцы забаррикадировались в доме, и после нескольких попыток вывести их, полиция приняла меры: некоторые полицейские поднялись на крышу, чтобы спуститься в здание сверху, а другие направились ко входу, чтобы продолжить рейд.

Когда они добрались до двери, изнутри ощущался сильный запах газа, который, почти наверняка, исходил из одного или нескольких баллонов, и когда входная дверь была открыта, раздался громкий взрыв, который поразил полицейских, пожарных и военных.

После этого дом охватило пламя, а остальные мужчины, находившиеся на месте, включая медицинский персонал с несколькими каретами скорой помощи, бросились на помощь.

Раненую женщину задержали, а также одного из братьев. Сейчас правоохранители разыскивают другого.

"Мы должны были выполнить ордер на обыск. Мы также искали коктейли Молотова. Карабинеры и полиция пытались действовать с максимальной безопасностью и со всем необходимым оборудованием. Но результат был неожиданным и очень болезненным", – заявил главный прокурор Вероны Раффаэле Тито, который прибыл на место взрыва.

Накануне в немецкой столице произошел взрыв в жилом комплексе, в результате чего 13 человек доставили в больницы.

7 октября в Мадриде частично обвалилось здание неподалеку от королевского театра.

На месте обвала здания в историческом центре обнаружили тела четырех погибших.