В Италии произошел взрыв в доме: погибли карабинеры, есть раненые
В итальянской провинции Верона произошел взрыв в доме, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".
В фермерском доме в итальянском муниципалитете Кастель-д'Аццано погибли трое карабинеров, а десяток солдат и полицейских получили ранения в результате взрыва.
По предварительным данным, полиция вмешалась, чтобы выселить людей из дома, когда произошел взрыв.
Весь двухэтажный фермерский дом обрушился, заблокировав солдат и офицеров.
На месте также были пожарные, которые немедленно отреагировали. Среди жителей была ранена женщина: считается, что именно она вызвала взрыв.
Накануне в немецкой столице произошел взрыв в жилом комплексе, в результате чего 13 человек были доставлены в больницы.
7 октября в Мадриде частично обвалилось здание неподалеку от королевского театра.
На месте обвала здания в историческом центре обнаружили тела четырех погибших.