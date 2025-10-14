В Италии произошел взрыв в доме: погибли карабинеры, есть раненые

В итальянской провинции Верона произошел взрыв в доме, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

В фермерском доме в итальянском муниципалитете Кастель-д'Аццано погибли трое карабинеров, а десяток солдат и полицейских получили ранения в результате взрыва.

По предварительным данным, полиция вмешалась, чтобы выселить людей из дома, когда произошел взрыв.

Весь двухэтажный фермерский дом обрушился, заблокировав солдат и офицеров.

На месте также были пожарные, которые немедленно отреагировали. Среди жителей была ранена женщина: считается, что именно она вызвала взрыв.

Накануне в немецкой столице произошел взрыв в жилом комплексе, в результате чего 13 человек были доставлены в больницы.

7 октября в Мадриде частично обвалилось здание неподалеку от королевского театра.

На месте обвала здания в историческом центре обнаружили тела четырех погибших.