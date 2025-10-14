Еврокомиссар: ЕС и G7 готовят ответ на ограничения Китая в отношении редкоземельных металлов

Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз не будет уклоняться от решительной реакции на последние ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов в координации со своими партнерами из G7.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Шефчович накануне встречи министров торговли ЕС в Дании назвал китайское расширение перечня сырья, на которое распространяются ограничения, "драматическим".

"Это считается критической проблемой", – заявил он.

Также он подчеркнул, что обсудил ситуацию с министром торговли США Говардом Лутником, и они оба согласились, "что после этой первой дискуссии было бы целесообразно также провести видеоконференцию G7 в ближайшее время".

Глава торгового ведомства ЕС также сказал, что "скорее всего, на следующей неделе" он пригласит своего китайского коллегу на видеоконференцию.

Отметим, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмунссен считает, что Европейский Союз должен "продемонстрировать свою силу" в ответ на новые жесткие меры Китая по контролю экспорта стратегически важных редкоземельных металлов.

Напомним, Трамп заявил, что с 1 ноября, "или раньше", введет 100% пошлину на товары из Китая, в ответ на последнее резкое ограничение Пекином экспорта редкоземельных материалов и технологий их производства.

Как известно, Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

СМИ также узнали, что администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять полеты над Россией на маршрутах в и из США.