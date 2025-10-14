В США больше не ставят для Европы "потолок" военной помощи Украине, как при Байдене 

Руководство Соединенных Штатов Америки изменило отношение к усилиям других партнеров в поддержке ВСУ.

Об этом заявила на встрече с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Гетьманчук отметила, что теперь она не чувствует тех ограничений в поддержке Украины, которые устанавливал Белый дом, но которые при этом действовали также для других партнеров.

"При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот – администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины", – рассказала посол.

В то же время она подчеркнула, что речь не идет об ограничении только европейской помощью. Поставка оружия из Европы не может полностью заменить американскую военную поддержку. "У США есть вооружения, которые не могут перекрыть другие страны, или по номенклатуре, то есть по типу тех вооружений, или по количеству и доступности, то есть чтобы оно уже имелось на складах и было доставлено в Украину быстро", – пояснила посол.

Поэтому во всех контактах с партнерами, в частности на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, на которую приглашен также украинский министр Денис Шмыгаль, Украина в приоритетном порядке ставит вопрос о финансировании закупки оружия в США по программе PURL.

"И когда европейские партнеры видят (в объяснениях Украины. – „ЕП"), что по некоторым позициям через PURL мы закрываем 90% или даже больше, то для них это серьезный аргумент рассмотреть свой вклад в инициативу", – заявила она.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер во вторник сообщил, что объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе.

В среду, 15 октября, Великобритания и Германия созвали заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Ранее Киев говорил, что особенно полагается на США в вопросе поставок жизненно важных средств ПВО и ракет дальнего действия на фоне усиления Россией бомбардировок Украины.