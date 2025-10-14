Что не устраивает Украину в плане ЕС по замороженным российским активам

В 2022 году ООН признала, что Россия несет ответственность за агрессию против Украины и должна заплатить за все причиненные убытки.

В прошлом году на базе Совета Европы запустили первый элемент международного компенсационного механизма – Реестр убытков, который уже принимает первые заявления.

А уже в следующем году ожидается формальное создание второго элемента международного компенсационного механизма – Компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления, поданные в Реестр, и присуждать компенсации.

Третьим элементом механизма будет создание фонда, который можно наполнить замороженными российскими $300 млрд.

В этом контексте инициатива Еврокомиссии, поддержанная также Великобританией, относительно так называемого "репарационного кредита" является следующим логическим шагом к использованию замороженных российских активов практическим способом.

Подробнее о нем – в колонке заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой Не конфискация, но шаг к ней. Почему решение ЕС по активам РФ станет лишь промежуточным. Далее – краткое изложение.

По словам автора колонки, "репарационный кредит" способен существенно усилить оборонные возможности Украины, непосредственно повлияв на ситуацию на фронте.

Впрочем, эта инициатива – не только об обороне, подчеркивает Ирина Мудрая.

"Репарационный кредит может – и должен – стать мостиком к созданию будущего компенсационного фонда, из которого будут осуществляться выплаты людям, потерявшим жилье, бизнес, имущество или средства к существованию", – пишет заместитель руководителя Офиса президента Украины.

На данный момент Реестр убытков, по словам автора колонки, принял первые 60 тысяч заявлений, но в Киеве ожидают миллионы заявлений после открытия всех категорий.

Мудра призывает украинцев подавать заявления.

"Это нужно сделать – если не для себя, то для других, ведь Реестр – это еще и инструмент давления, это аргумент в наших переговорах, который подтверждает масштабы российских разрушений. Это наше оружие против скептиков, которые продолжают рассказывать, что наша война менее страшна, чем она есть, и что россияне не наносят удары по гражданским объектам", – отмечает автор колонки.

При этом она подчеркивает, что репарационный кредит – это не репарации, потому что это все еще не деньги России.

По ее словам, европейские партнеры обсуждают возможность заменить замороженные российские деньги на свои облигации, которые подлежат возврату после того, как Москва возместит причиненный Украине ущерб.

При этом российские активы, по замыслу, останутся замороженными, пока РФ в какой-либо форме не выплатит Украине настоящие репарации.

"Поэтому мы четко коммуницируем: это лишь промежуточное решение, и мы продолжаем требовать полноценной передачи российских активов в компенсационный механизм для Украины. И мы не позволим снять с россиян даже часть ответственности по такой схеме", – пишет Ирина Мудрая.

Она при этом подчеркивает позицию Украины по кредиту: он не должен иметь никаких условий, ведь в противном случае это накладывало бы дополнительные обязательства на жертву агрессивной войны.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины также отмечает, что их команда работает и над расширением географии решения о репарационном кредите.

"Следующим шагом должно стать привлечение стран G7 и остального мира, ведь только в Японии остается около $30 млрд российских активов. Еще активы на около 15 млрд есть в Канаде, 26 млрд – в Соединенном Королевстве, и несколько миллиардов – в десятке других стран", – сообщает Ирина Мудрая.

Подробнее – в колонке Ирины Мудрой Не конфискация, но шаг к ней. Почему решение ЕС по активам РФ станет лишь промежуточным.