В Швеции считают борьбу с миграцией ключевой для возвращения доверия избирателей

Шведский министр по вопросам миграции Йоган Форсселл считает, что ЕС должен продолжать реализацию планов по усилению депортации мигрантов, иначе рискует потерять доверие европейских избирателей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью AFP.

Форсселл сказал, что Швеция и другие страны ЕС должны сделать "все, что в наших силах", чтобы исправить систему, в которой сейчас только около 20% людей, которым предписано покинуть страну, фактически возвращаются в страну происхождения.

"Чтобы сохранить определенное доверие к миграционной системе и, откровенно говоря, доверие к Европейскому Союзу, мы должны двигаться вперед в этом направлении", – сказал министр.

По его мнению, отсутствие прогресса в вопросе возвращения мигрантов подтолкнет европейскую общественность к "более радикальным решениям", чем те, которые рассматриваются сейчас.

Швеция входит в группу стран, которые поддерживают создание так называемых центров возвращения для просителей убежища, чьи заявления отклонены.

Согласно планам, предложенным Европейской комиссией, государствам-членам будет разрешено заключать соглашения с другими странами о создании таких центров за пределами ЕС.