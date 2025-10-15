Нидерланды предоставят дополнительные 90 млн евро на производство дронов в Украине

В ближайшее время Нидерланды профинансируют новый пакет помощи на 90 млн евро для производства в Украине разведывательных и ударных дронов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Североатлантического совета на уровне руководителей оборонных ведомств.

Глава Минобороны Нидерландов анонсировал предоставление Украине 90 млн евро на производство дронов.

"Нидерланды делают (для Украины. – "ЕП") больше, чем когда-либо. Несколько дней назад я объявил о 200 миллионах на поддержку противодействия БПЛА. Сегодня я объявил еще один пакет поддержки на 90 миллионов для дронов – как разведывательных, так и ударных", – сообщил Брекельманс.

Он добавил, что в Нидерландах оценивают, "что промышленность Украины все еще имеет способность производить больше, и именно поэтому мы инвестируем еще 90 миллионов для этого".

"Сейчас Путин чувствует, что он выигрывает с каждым днем продолжения российской агрессии в Украине, и мы должны убедиться, что расходы для Путина растут. Это означает стабильный поток помощи и также долгосрочные обязательства перед Украиной в сфере военной поддержки", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что речь идет как о двусторонних договоренностях, так и более широких проектах "с использованием других инструментов, например замороженных активов".

"С помощью дополнительных санкций и экономического давления на Россию Путин почувствует, что не может продолжать в этом русле, и что мы в конце концов вместе с Украиной победим", – убежден Рубен Брекельманс.

Как сообщала "Европейская правда", 15 октября Финляндия объявила о присоединении к закупкам оружия в США для Украины в рамках инициативы PURL.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее анонсировал заявления о присоединении новых государств к инициативе PURL.

Во время ряда мероприятий с участием министров обороны НАТО в Брюсселе 15 октября, на которые приглашен также украинский министр Денис Шмыгаль, Украина в приоритетном порядке ставит вопрос о финансировании закупки оружия в США по программе PURL.