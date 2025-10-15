Шмыгаль просит страны НАТО инвестировать 0,25% ВВП в оборону Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль публично обратился к партнерам по НАТО с просьбой найти половину финансирования на нужды обороны Украины.

Об этом он заявил на заседании Контактной группы по обороне Украины (известной также как формат "Рамштайн"), сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Шмыгаль отметил, что Украина нуждается в помощи партнеров для того, чтобы закрыть военные потребности во время ведения войны против российской агрессии: "Мы оцениваем потребности (в оборонном бюджете. – "ЕП") на 2026 год в 120 млрд долларов. Украина покроет 60 млрд из них, и мы просим партнеров покрыть остальное".

Денис Шмыгаль отметил, что проще всего это было бы сделать совместным решением о выделении небольшой доли оборонных бюджетов союзников на нужды Сил обороны Украины. "Самый эффективный путь – это выделить 0, 25% ВВП на это", – подчеркнул он.

"Если это недостижимо для Европы и неевропейских партнеров, то единственным путем является заем, обеспеченный замороженными российскими активами", – добавил Шмыгаль.

Также участники заседания подчеркнули важность инициативы PURL, разработанной для закупки американского оружия за средства союзников.

В среду генсек НАТО сообщил, что более половины государств НАТО присоединились к закупкам оружия в США для Украины.

Как сообщалось, министр обороны США пришел на встречу "Рамштайна", где будут говорить об американском оружии.