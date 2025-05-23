Эрдоган забил тревогу из-за падения рождаемости в Турции и "ЛГБТ-фашизма"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале "десятилетия семьи", призванного решить проблему снижения рождаемости в стране.

Слова Эрдогана на Международном форуме семьи в Стамбуле цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам президента Турции, в стране период с 2026 по 2035 год "признан десятилетием семьи и населения".

"Наша страна стоит перед большой опасностью: впервые в истории Турции уровень рождаемости упал до 1,48 ребенка на женщину. Это катастрофа, этот показатель значительно ниже критического порога в 2,1", – добавил он.

Эрдоган заявил, что его правительство стремится, чтобы все семьи имели "по крайней мере троих детей".

В своей речи он также выступил с резкой критикой ЛГБТ-сообщества, которое неоднократно становилось мишенью его предвыборной кампании 2023 года.

"Это девиантное движение, которое называется ЛГБТ, превратилось в (форму. – Ред.) фашизма и угнетения, отвергающего любую другую идеологию", – заявил Эрдоган, добавив, что противодействие ЛГБТ-движению – это "борьба за человеческое достоинство и честь".

По мнению турецкого президента, "проекты" ЛГБТ "угрожают нашей национальной безопасности", поэтому власти страны "будут бороться против них с большой решимостью".

Это не первый случай, когда Эрдоган заявляет о критически низком уровне рождаемости в Турции.

Перед подобной проблемой стоят и другие государства.

В Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала самой низкой со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона подготовить план повышения рождаемости.