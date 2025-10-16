СМИ: в НАТО давят на страны, которые не присоединились к закупкам оружия США для Украины

Большинство стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку оружия у США для Украины, а те, кто еще не принимает в ней участие, находятся под значительным давлением.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как известно, Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали выделить 2 миллиарда долларов в рамках четырех отдельных пакетов PURL.

Чиновники НАТО на условиях анонимности рассказали изданию, что в среду Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия, среди прочих, были готовы окончательно согласовать пятый пакет.

Такой уровень поддержки также ставит тех, кто не внес вклад – например, Великобританию и Францию – во все более затруднительное положение, отмечает издание.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии Politico заявил, что в целом 20 союзников НАТО уже пообещали присоединиться к PURL.

Однако сейчас "существуют ожидания, что распределение бремени должно быть справедливым, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать", сказал он.

По словам шведского министра, полагаться исключительно на нынешние страны-доноры для получения дополнительных средств "невозможно в долгосрочной перспективе".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь подчеркнул, что "справедливое распределение бремени – это то, чего мы все ждали".

"И, как уже много раз отмечалось сегодня, помощь Украине сегодня является гарантией безопасности и для нас", – добавил он.

Как отмечает издание, давление на страны, которые не присоединились к PURL, уже дает свои результаты.

В частности, Испания, которая вызвала возмущение среди союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО на саммите лидеров в июне, теперь оставила открытой возможность присоединения к PURL.

"Испания всегда будет частью решения проблем", – заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили, комментируя отказ своей страны присоединиться к PURL, заявил, что Лондон сейчас анализирует возможное участие в инициативе.

Между тем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна еще не приняла решение относительно своего возможного участия в PURL.