Как ЕС усиливает защиту рынка стали и как должна действовать Украина

7 октября Европейская комиссия официально обнародовала проект нового регламента COM(2025)726, который должен заменить действующие защитные меры в отношении импорта стали после июня 2026 года в ЕС.

Речь идет не о технической правке, а о создании новой системы торговой защиты, которая будет определять доступ к европейскому рынку стали на годы вперед.

Новый документ вводит тарифные квоты на все основные категории стальной продукции, а для объемов сверх квоты – 50-процентную пошлину.

Только три страны: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн – получают освобождение от этой пошлины.

Автор колонки обращает внимание, что Украина прямо упомянута в тексте европейского регламента: "Интересы страны-кандидата, которая находится в исключительной и неотложной ситуации безопасности, такой как Украина, также должны быть учтены при определении квот…" (Преамбула, пункт 25).

"Это не просто дипломатический жест. Такая формулировка создает правовую основу для особого подхода при распределении квот в соответствии со статьей 4(г), которая позволяет Еврокомиссии учитывать "особые обстоятельства отдельных стран". То есть разрешение на политическое решение", – отмечает Ольга Белькова.

Она призывает Киев превратить эту исключительность в инструмент развития: нужна четкая стратегическая коммуникация – и со стороны правительства, и от самих производителей, которые должны выступать единым голосом в Брюсселе.

Украина, по мнению старшего советника FTI Consulting Brussels, должна настаивать на передаче ей квот на торговлю с ЕС, которые ранее приходились на Россию и Беларусь.

Эксперт напоминает, что после введения санкций импорт стали из России и Беларуси был почти полностью запрещен. Однако их квоты в ключевых категориях – горячекатаный прокат, трубы, длинномерная сталь – остаются условно свободными.

При этом в соответствии с пунктами 15–18 преамбулы и статьей 4(3) Еврокомиссия имеет право перераспределять квоты между странами с учетом "торговых ограничений или исключительных обстоятельств".

"Для Украины это шанс не только технический, но и моральный и политический. Каждая тонна украинской стали, проданной на европейском рынке, замещает тонну российской, которая когда-то финансировала подготовку к войне", – констатирует автор колонки.

Она предупреждает, что новые квоты будут распределяться в 2026 году, и если Украина не займет активную позицию, преимущества от условных свободных объемов могут быть переданы другим партнерам.

Белькова также отмечает, что Украине нужно выйти на Брюссель с единым, хорошо аргументированным обращением от всех крупных производителей – Ferrexpo, Metinvest, Interpipe, ArcelorMittal Kryvyi Rih и т.д. Это должна быть общая позиция рынка, а не только отдельных компаний.

Правительство вместе с таможней должны обеспечить единую систему подтверждения "melt and pour", которая будет признаваться в ЕС.

"Все заявления – от правительства, ассоциаций, компаний – должны содержать один четкий тезис: если и есть страна, которая имеет моральное право претендовать на прежний объем торговли с Россией и Беларусью, то это – Украина, металлурги которой ежедневно восстанавливают разрушенные заводы, поддерживают экономику и не сдаются, несмотря на войну", – подчеркивает старший советник FTI Consulting Brussels.

