Politico: Еврокомиссия хочет включить в "репарационный займ" еще €25 млрд росактивов

Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы включить в "репарационный займ" Украине не только 140 млрд евро замороженных активов РФ из финансового репозитория в Бельгии, но и дополнительные 25 миллиардов с частных счетов россиян в разных странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Речь идет о том, чтобы привлечь для "репарационного займа" Украине, в дополнение к российским активам, хранящимся в Euroclear, еще 25 миллиардов, которые лежат на частных счетах подсанкционных россиян в учреждениях разных стран ЕС.

В документе, который Еврокомиссия якобы разослала столицам перед встречей послов 17 октября, говорится о том, что "стоит рассмотреть, возможно ли расширить инициативу с репарационным займом на другие замороженные активы в пределах ЕС", и отмечается, что юридический аспект этого еще подробно не оценивали – но это важно сделать, прежде чем начинать двигать вопрос.

В остальном же в документе говорится об общих принципах репарационного займа Украине, которые нужно обсудить перед саммитом ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Ожидается, что на нем лидеры ЕС подробно обсудят инициативу и попросят Еврокомиссию внести соответствующее предложение.

Напомним, в оборонной "дорожной карте" ЕС, которую Еврокомиссия представила 16 октября, говорится о том, что "репарационный заем" должен быть согласован до конца 2025 года.

Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.