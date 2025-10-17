Возможно ли вступить в ЕС несмотря на войну и чего ждут от Украины: главное из интервью в ЕП

Михаэль Галер (Michael Gahler) – депутат Европарламента, который занимается Украиной дольше других коллег и, без сомнения, знает наше государство лучше любого другого европарламентария из Западной Европы. Еще во времена Януковича он как представитель Германии и Европейской народной партии был одним из ключевых евродепутатов, которые постоянно продвигали украинский вопрос и пытались убедить тогдашнюю власть выбрать европейский путь.

А с 2022 года Галер является докладчиком Европарламента по Украине.

Это означает, что его мнение является наиболее авторитетным для других депутатов ЕП и во многом формирует позицию Европарламента в целом. Именно поэтому во время командировки в Брюссель "Европейская правда" решила пообщаться с ним – и не прогадала.

О вступлении в ЕС без деоккупации всей территории, о доверии и о переходных периодах для Украины – читайте в интервью Галер: "Вступление Украины в ЕС не будет зависеть от того, вернете ли вы всю территорию или нет". Далее – основные тезисы евродепутата.

Украина безусловно станет членом Евросоюза.

Во-первых, потому что украинцы сами так решили.

Во-вторых, это наш общий интерес, то есть также интерес Европы, чтобы после окончания этой войны Украина не оказалась в серой зоне, чтобы она не осталась объектом, на который острит зубы Россия.

И в-третьих, Украина в долгосрочной перспективе будет не бременем, а приобретением для ЕС. Я очень и очень убежден в этом.

Я также знаю, что движение к ЕС – это тяжелая работа, что это имеет свою цену, и что вызовы остаются.

Июльские события в Украине не могут лишить Украину перспективы членства. Потому что реакция на них была правильной. И со стороны украинского гражданского общества, и со стороны правительства, и со стороны Верховной Рады, которая отменила тот закон.

Антикоррупционные органы – действительно важны для вашего европейского будущего.

Я помню процесс создания НАБУ, САП, ВАКС, помню, сколько работы мы в это вложили, чтобы гарантировать, что эти институты будут чистыми. Это получилось, они действительно стали флагманами антикоррупции. Поэтому, когда мы вдруг увидели попытку сделать их подконтрольными генеральному прокурору (а это политический назначенец, он де-факто подконтролен власти) – стало очевидно, что это шаг в неправильном направлении.

Украина реагирует правильно, когда друзья говорят, что вы выбрали неверный путь. Думаю, это потому, что в Украине действительно есть желание быть частью европейской семьи.

В то же время я понимаю, что в Украине все еще есть те, кто хотел бы вернуться к старым порядкам. Они же не исчезли, как роса на солнце. Но я думаю, что не только законодательство, но и украинский менталитет делает возвращение к тем старым временам невозможным.

Люди хотят, чтобы Украина была действенной демократией.

Итак, сейчас доверие ЕС восстановлено, но теперь мы точно не будем давать карт-бланш.

Мы остаемся бдительными. В том числе – в отношении конкурсов на важные должности.

В апреле переговоры откроются, так или иначе. Либо Орбан "закончится", либо он получит новые причины, почему ему лучше прекратить эту блокировку.

И тогда все будет в ваших руках. И не забывайте, что принятие законов в Верховной Раде – это важно, но решающее значение имеет практическая реализация, имплементация правил ЕС.

Вы не закончите переговоры за один-два года. И также этого не будет за один-два года после окончания войны.

Нет ни одного прецедента, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, вступала в ЕС.

Что возможно – так это то, что начнется перемирие, но не вся территория Украины будет освобождена. Тогда мы получим ситуацию, подобную той, в которой была Западная Германия. Она была членом ЕС, хотя не контролировала Восточную Германию. Сейчас мы имеем то же самое с Кипром.

