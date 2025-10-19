Одиозная румынская депутатка пригрозила "переломать ноги" Зеленскому

Ультраправая депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке похвасталась, как в 2023 году не дала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, и пообещала, что в следующий раз ему "ноги переломает".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Шошоаке.

Румынская евродепутатка озвучила угрозы в адрес Зеленского во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавляет путинофил Пьетро Страмецки, в Москве.

Там Шошоаке находилась, в частности, на праздновании 20-летия пропагандистского канала RT, где выступал и Владимир Путин.

Во время встречи Шошоаке вспомнила о "напряженных событиях" во время визита Зеленского в Румынию в октябре 2023 года, в частности о том, как ей "удалось остановить" его выступление в парламенте.

"Если он решится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа", – сказала она.

Одиозная депутат также повторила басню о "более миллионе румын", проживающих в Украине и которым "не позволяют говорить на румынском языке, не позволяют молиться, им запрещено православие".

"Встреча закончилась аплодисментами, молодые участники оценили силу речи, четкость аргументов и глубину христианского и националистического послания, переданного румынским евродепутатом", – похвалила себя Шошоаке в конце.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. На родине румынская евродепутат находится под следствием по 11 преступлениям, среди которых – пропаганда "культа военных преступлений" и отрицание Холокоста.

Шошоаке по решению СБУ запретили въезд в Украину на три года.