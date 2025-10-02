WSJ: США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Президент Дональд Трамп, говорится в публикации, недавно подписал разрешение разведывательным агентствам и Пентагону оказывать Киеву помощь в поражении территории РФ. Американские чиновники просят союзников по НАТО оказать подобную поддержку, заявили собеседники издания.

Расширение обмена разведданными с Киевом является последним признаком того, что Трамп углубляет поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик.

По словам чиновников, администрация Трампа впервые окажет помощь Украине в нанесении ракетных ударов по энергетическим объектам, расположенным глубоко на территории России.

Предоставление разведданных означает, что Украина сможет более эффективно атаковать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другую инфраструктуру, расположенную далеко от ее границ, с целью лишить Кремль доходов и нефти, необходимых для продолжения войны.

США также рассматривают возможность поставки ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет наземного и воздушного базирования, дальность которых составляет около 500 миль (800 км), заявили другие представители администрации.

По их словам, решение о том, что именно отправлять Украине, если вообще что-то отправлять, еще не принято.

Разведка в сочетании с более мощным оружием может иметь гораздо более сильный эффект, чем предыдущие удары Украины по России, нанося больший ущерб энергетической инфраструктуре и связывая российскую противовоздушную оборону.

Американские чиновники ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем поделиться необходимой разведывательной информацией, сообщил один из собеседников.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе намекнул, что попросил президента США Трампа о предоставлении Tomahawk.

Вице-президент Джей Ди Венс заявил в воскресенье в эфире Fox News, что США рассматривают просьбу Украины.