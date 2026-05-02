Премьер Чехии планирует встретиться с Зеленским в Ереване, но в Украину ехать не будет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проведет в воскресенье в Армении краткие личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом премьер-министр сообщил порталу iDnes.cz, передает "Европейская правда".

Бабиш не уточнил тему переговоров. Он встретится с Зеленским лично впервые с момента вступления в должность главы нынешнего правительства Чехии.

Бабиш и другие представители партий, входящих в состав нынешней правительственной коалиции, критически относились к Украине и конкретно к Зеленскому.

"Там я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским", – рассказал он о поездке на саммит Европейского политического сообщества после возвращения из визита в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

"Важно, чтобы мы встретились", – сказал Бабиш о встрече с Зеленским.

Премьер-министр Чехии при этом не планирует посещать Украину. "Нет, я не поеду в Киев", – отметил он.

Однако он добавил, что в будущем может встретиться с Зеленским на конференции в Польше, которая, как предполагается, будет посвящена восстановлению Украины.

3 мая премьер-министр Бабиш вылетит в Армению на саммит Европейского политического сообщества, на котором будут рассматриваться вопросы энергетической и экономической безопасности, текущей геополитической ситуации и укрепления стабильности в Европе.

Напомним, до вступления в должность премьера Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время позже он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

После встречи "коалиции решительных" в Париже Бабиш заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.