Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что странам Европы следует осознать реальность той угрозы, которую представляет Россия с ее имперскими амбициями, и действовать соответственно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во вступительном слове на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Я знаю, что для кого-то из вас угроза России – это очень очевидно, а кому-то она кажется чем-то далеким. Но мы больше не можем быть наивными. Эта война никогда не была только об Украине. Это о Европе. Про все наши страны, наших граждан, наши ценности, нашу свободу", – подчеркнула она.

Фредериксен посоветовала вспомнить историю Европы со времен расширения Российской империи до времени, когда российские танки оказались на улицах нескольких европейских стран во время холодной войны.

"Новейшая история показывает такие же уроки. Так с чего нам верить, что этого не произойдет еще раз? Россия переводит свою экономику на военные рельсы и использует каждую возможность для запугивания, угрожать и сеять раздор между нами... И я не вижу никаких признаков того, что имперские мечты Путина ограничиваются Украиной", – отметила она.

Она подчеркнула, что в этих условиях нужно усиливать Европу, полноценно помогать Украине и ослаблять Россию с помощью дополнительных санкций.

"Мы должны быть способны финансировать силы обороны Украины. Все мы должны предоставлять больше оружия, больше боеприпасов, и быстрее. Ничто не даст большего эффекта для безопасности Европы, чем то, что будет сделано на линии фронта в Украине. Это не благотворительность – это защита нашего континента", – добавила Фредериксен.

В заявлениях перед саммитом Фредериксен также акцентировала, что европейским государствам следует воспринимать поддержку Украины как вклад в собственную безопасность, потому что там пролегает "первая линия обороны", и отметила, что опыт Украины может очень помочь Европе в развитии своих средств противодействия беспилотникам.