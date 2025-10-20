Решится ли Путин поехать к Трампу в Венгрию, и что это значит для Украины

Два с половиной часа встречи, из которых два часа ушли на переговоры за закрытыми дверями – с тарелками и без. Комплименты от Дональда Трампа и попытки украинской стороны удовлетворить все прихоти хозяина Белого дома.

Все это – для того, чтобы достичь шага, который год назад Украина категорически исключала, и только разговоры о котором вызывали бы ярость и публичное сопротивление в Киеве.

Подробно о переговорах – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Шантаж "Томагавком". Главное о встрече Зеленского с Трампом и ее результатах. Далее – краткое ее изложение.

Итак, тактическая цель, которую сейчас совместно ставят лидеры Украины и США – это заставить Путина пойти на переговоры. Ближайший тактический шаг, которого ждут от владыки Кремля, – это его встреча с американским президентом. Непосредственная стратегическая задача этой встречи – заставить Путина к безусловному перемирию с замораживанием линии фронта.

В прошлом году все было наоборот: это Кремль добивался встречи с лидером США, а Украина была против, напоминая о недопустимости переговоров "об Украине без Украины". Так же украинская власть категорически и публично исключала "замораживание" войны без предварительных условий... Впрочем, за год ситуация коренным образом изменилась. И на поле боя, и в целом в Украине, и, прежде всего, в международной политике.

Приедет ли Путин в Будапешт на встречу с Трампом? Уверенности в этом нет, хотя шансы на начало переговоров – выше, чем когда-либо прежде.

В том числе – из-за "угрозы" поставок ВСУ ракет Tomahawk.

Демонстративно публичные переговоры Украины и США о Tomahawk стали неплохим инструментом давления на Москву.

И если встреча в Будапеште все же состоится, то будет ли она результативной? Особенно, учитывая, что переговоры на Аляске, проходившие в узком кругу, оказались безуспешными для лидера США.

Во время общения с журналистами перед переговорами Зеленским в пятницу Трамп допустил, что Путин пытается затянуть время, и что это – единственная причина того, что он продолжает переговоры.

И если Трамп едет в Будапешт с более реальным пониманием мотивов лидера РФ, это можно только приветствовать. Потому что именно это дает шанс, что переговоры будут более успешными, чем раунд на Аляске.

Противоречит ли проведение мирного саммита именно в Будапеште интересам Украины? Нет, не обязательно.

На самом деле Украина может получить и плюсы от того, что Орбан будет вовлечен в этот процесс – если тот дойдет до финала.

Много говорилось, и это поддерживают также в Вашингтоне, что в случае, если в конце концов удастся принудить Путина к миру, то обязательным элементом "безопасных гарантий", которые должна получить Украина, должно быть членство Украины в ЕС. А это также означает, что нам необходимо найти путь, как преодолеть вето Венгрии, которая сейчас блокирует этот путь.

Если Орбан после парламентских выборов в Венгрии в 2026 году сохранит власть, то именно Трамп сможет надавить на венгерского премьера, чтобы разблокировать путь Украины в ЕС.

Если безосновательная блокировка со стороны Орбана станет главным препятствием на потенциальном пути Трампа к Нобелевской премии мира, то аргументы найдутся. А привлечение Орбана к мирному процессу поможет сделать это более естественным.

Впрочем, это пока очень потенциальный сценарий, который касается скорее будущих, чем нынешних событий. Потому что шансы на то, что уже эта встреча в Будапеште станет прорывной, кажутся откровенно невысокими. Скорее, эта встреча имеет шансы стать небольшим шагом, который получит развитие впоследствии.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Шантаж "Томагавком". Главное о встрече Зеленского с Трампом и ее результатах.