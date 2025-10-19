Зеленский сказал Трампу, что готов встретиться с Путиным в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в пятницу сказал ему, что готов присоединиться к предстоящей встрече лидеров в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC News.

Зеленский в интервью назвал Путина террористом, но подтвердил свою готовность встретиться с ним лицом к лицу.

"Если мы действительно хотим справедливого и длительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас о нас?" – сказал он.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

В то же время украинский президент сказал, что отвергает потенциальные территориальные уступки в пользу России в рамках переговоров.

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путем, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Путину ничего дополнительного", – добавил президент.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Путину будет непросто добраться до Будапешта из-за рисков, связанных с пересечением воздушного пространства европейских стран.