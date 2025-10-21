Венгрия продлила чрезвычайное положение, которое охватит и предстоящие выборы

Парламент Венгрии во вторник проголосовал за продление режима чрезвычайного положения, который дает правительству значительные полномочия, до середины мая – что охватит и предстоящие выборы, на которых партия Виктора Орбана может потерять власть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Своим решением венгерский парламент продлил режим чрезвычайного положения, который длится в стране уже не первый год, на 180 дней – до 14 мая 2026 года.

Чрезвычайное положение предоставляет правительству Венгрии широкие полномочия: приостанавливать применение отдельных законов, отклоняться от положений закона и "принимать другие меры в чрезвычайных ситуациях".

Венгрия находится под различными чрезвычайными положениями, начиная с 2016 года, когда правительство объявило его из-за миграционного кризиса. В 2020 году венгерский парламент расширил сферу полномочий правительства, ссылаясь на пандемию COVID-19.

Затем, в середине 2022 года, чрезвычайное положение обосновали полномасштабным вторжением России в Украину.

Хотя дата парламентских выборов в Венгрии должна быть официально объявлена в начале года, считается, что они придутся на апрель 2026-го – то есть именно на время действия чрезвычайного положения.

На этих выборах партия Орбана "Фидес" имеет шансы проиграть оппозиционному движению "Тиса", которое опережает ее в опросах, и потерять власть впервые с 2010 года.