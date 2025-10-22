Как Франция становится проблемой для ЕС и чем это грозит Украине

Франция не просто переживает политический кризис – она его экспортирует.

После прошлогодних досрочных выборов парламент Франции находится в состоянии постоянного тупика. Ни одна партия или альянс не имеет большинства, поэтому правительства не могут принять даже базовые реформы.

Эта дезинтеграция на высшем уровне имеет реальные последствия для всей Европы. Политически парализованная Франция больше не является надежным двигателем для европейской повестки дня.

Подробно о том, что происходит, а также о последствиях для Украины, читайте в статье журналистки Шарлотты Гию-Клер (Франция) Макрон между плохим и еще худшим: какое влияние на Украину и ЕС окажет кризис во Франции. Далее – краткое изложение статьи.

Франция, которая когда-то была центральной для европейской интеграции, обороны и стратегии в отношении Украины, сегодня поглощена внутренними пожарами.

По словам ведущих аналитиков German Marshall Fund и Centre for European Reform, в Вашингтоне, Берлине, Варшаве и Риме Париж все чаще считают "ненадежным партнером".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони берет на себя лидерство на южном фланге ЕС, особенно в вопросах миграции и расширения. На востоке Польша и страны Балтии формируют оборонное планирование вокруг Украины – с Парижем или без него.

Даже в рамках "коалиции решительных", франко-британской инициативы в поддержку Украины, голос Франции слабеет из-за ограниченного объема материальной помощи и политического паралича.

Как анонимно отметил один высокопоставленный французский дипломат в беседе с Carnegie Europe: "Мы когда-то задавали темп. Теперь мы только пытаемся догнать, если вообще имеем место за столом".

Франции, которая остается единственной ядерной державой ЕС и единственным постоянным членом Совбеза ООН от Евросоюза, не удается сравниться с уровнем поддержки Украины, которую оказывают другие европейские союзники.

Когда Германия пообещала более 22 млрд евро помощи, общие расходы Франции остаются ниже 8 млрд – разница, которую невозможно объяснить только экономической способностью.

Частично такая недостаточность объясняется фискальными ограничениями и политической нестабильностью, но более глубокое беспокойство в Брюсселе касается политической преемственности.

Ослабленный президент Франции Эмманюэль Макрон и отсутствие четкого преемника в центристском лагере создают риск, что в случае победы крайне правых из партии "Национальное объединение" на президентских выборах 2027 года это приведет к стратегическому разрыву в политике ЕС.

Марин Ле Пен уже отказывалась признавать Россию государством-агрессором, а ее партия неоднократно выступала против поставок оружия Украине.

Для Москвы Франция, погруженная во внутренние споры и ограниченная долгом, – это стратегический подарок. Она ослабляет восточный фланг ЕС, деморализует меньшие государства и потенциально создает пролом в системе европейского сдерживания.

Если Франция уйдет с геополитического фронта, Россия получит меньше препятствий и больше возможностей – как в Украине, так и за ее пределами.

Кризис во Франции уже стал общеевропейской проблемой.

Париж больше не может задавать темп в Брюсселе. Это имеет значение для Украины. Украине нужны снаряды, деньги, дипломатическая поддержка и обучение военных.

Если Франция не выполнит свои обязательства, то дедлайны будут срываться, координация будет страдать, а Россия получит шанс.

Впрочем, отсутствие французского лидерства открыло путь другим.

Берлин берет инициативу в промышленности и финансах, Варшава и страны Балтии – в сдерживании России, Рим – в вопросах миграции и расширения.

Если Париж и дальше будет смотреть внутрь, центр тяжести Европы и в дальнейшем будет смещаться на восток и юг.

Подробнее – в материале Шарлотты Гию-Клер (Франция) Макрон между плохим и еще худшим: какое влияние на Украину и ЕС окажет кризис во Франции.