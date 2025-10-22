Европарламент согласовал позицию по полному отказу от газа и нефти из РФ

Европарламент согласовал свою позицию по проекту о полном отказе от газа и нефти из России, что является новым шагом к принятию Евросоюзом этого решения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление опубликовала пресс-служба Европарламента.

В среду 22 октября евродепутаты поддержали решение о начале переговоров с датским председательством по полному запрету импорта российского газа и нефти.

Теперь Европарламент и Совет ЕС, который уже согласовал предложение со своей стороны, начнут переговоры для финализации проекта перед рассмотрением в первом чтении.

Напомним, Совет ЕС 20 октября подавляющим большинством голосов поддержал механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ Евросоюза от использования российского ископаемого топлива; против выступили Венгрия и Словакия.

