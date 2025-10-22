Как Евросоюз меняет политику по импорту стали и что делать Украине

7 октября ЕС наконец анонсировал свое видение архитектуры ограничительных мер для импорта стали, которые будут применяться после июня 2026 года, когда истечет максимальный срок действия защитных мер.

Напомним, что ЕС применяет защитные меры в виде тарифных квот и 25% пошлины сверх квоты с 2018 года. Украине повезло, ведь из-за войны Евросоюз приостановил действие таких мер в отношении Украины.

ЕС подошел к вопросу креативно и решил действовать кардинально – пересмотреть свои обязательства во Всемирной торговой организации в контексте стали, ссылаясь на ст. XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1994).

ЕС подошел к вопросу креативно и решил действовать кардинально – пересмотреть свои обязательства во Всемирной торговой организации в контексте стали, ссылаясь на ст. XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1994).

Автор колонки напоминает, что с июля 2026 года Евросоюз предлагает ввести на импорт стали тарифные квоты (перечень соответствующих кодов, как и размер каждой квоты, будет определен в приложении к регламенту), которые почти вдвое меньше, чем квоты, действовавшие с 2018 года.

После исчерпания квот будет применяться пошлина в размере 50%. Квота будет администрироваться на квартальной основе. Если какие-то объемы не будут исчерпаны в определенном квартале, они не будут переноситься на новые периоды.

Также будет контролироваться страна происхождения, которая теперь будет считаться страной "плавки и розлива", то есть страной, где начинается первый этап производства стали в жидком состоянии. Импортеры теперь будут обязаны предоставлять соответствующие доказательства.

На данный момент из-под действия мер прямо исключены только Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Судьбу других стран будет решать Европейская комиссия, уточняет Анжела Махинова.

Украина прямо не исключена из-под действия новых мер. Вместе с тем предусмотрено, что она будет иметь доступ к распределению тарифных квот.

При этом Комиссия обязана учесть "ситуацию в стране-кандидате, которая сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией в области безопасности", однако уточняется, что это должно происходить "без ущерба для эффективности меры".

По словам партнера ЮФ Sayenko Kharenko, Украине также необходимо вступать в переговоры с ЕС на основании ст. XXVIII ГАТТ 1994, поскольку речь идет о новых обязательствах Евросоюза во Всемирной торговой организации.

"Пожалуй, не стоит больше стесняться поднимать какие-то вопросы перед ЕС, несмотря на переговоры о вступлении", – призывает автор колонки.

Не следует забывать, подчеркивает юрист, что для вступления в ЕС Украина, помимо прочего, должна выполнить экономические критерии, то есть быть конкурентоспособной на рынке Евросоюза и иметь достаточно ресурсов, чтобы выполнять обязательства в ЕС...

"Более того, возможно, по результатам переговоров удастся решить ряд торговых вопросов, которые назрели в отношениях с ЕС и которые Украина не поднимала, учитывая поддержку со стороны ЕС.

Возможно, сейчас удастся защитить украинские отрасли от европейского импорта, который тоже существенно вырос в Украину в последнее время, например строительные материалы, молочная продукция и т.д…", – резюмирует партнер ЮФ Sayenko Kharenko.

