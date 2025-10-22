WSJ: США сняли ограничение на использование Украиной западных дальнобойных ракет

Администрация Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки на цели внутри России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После прихода к власти администрации Трампа Пентагон установил процедуру для одобрения ударов Украины по российским целям с использованием западных ракет, которые полагаются на американские данные о целях.

В соответствии с этим механизмом, глава Пентагона имел последнее слово относительно того, может ли Украина применять западное оружие дальнего действия для ударов по России.

Украина не получила ни одного разрешения на использование западных ракет до недавнего времени, когда, по информации WSJ, полномочия по одобрению таких атак были возвращены Командованию Объединенных сил НАТО в Европе, которое возглавляет американский генерал Алексус Гринкевич.

Первый одобренный удар Украина нанесла во вторник, когда с помощью Storm Shadow поразила российский завод в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо, говорится в материале.

Собеседники WSJ считают, что снятие ограничения не изменит ситуации на поле боя, в частности из-за небольшого количества ракет Storm Shadow у Украины, но ожидают их более активного применения для ударов по российским целям.

Один из источников WSJ уточняет, что решение об отмене ограничений было принято до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе.

Тогда ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был довольно напряженным.