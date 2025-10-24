Орбан: Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефти РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Об этом он сказал в пятницу, 24 октября, в интервью венгерскому радио, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что он разговаривал с венгерской нефтегазовой компанией MOL по санкциям, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп против "Роснефти" и "Лукойла".

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", – сказал венгерский премьер не предоставляя подробностей.

Как известно, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

В прошлом году MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла". Тогда компания заключила соглашения о приобретении права собственности на "пораженные" объемы нефти на границе Беларуси и Украины, чтобы сохранить поставки.

Отметим, после того, как Трамп ударил санкциями по нефти РФ, глава МИД Польши Радослав Сикорский и политический директор премьера Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан устроили публичный спор из-за российской нефти, которую Венгрия не желает прекращать покупать.

Перед этим Сикорский также публично спорил на эту тему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Стоит заметить, что Германия также хочет получить освобождение от санкций США в отношении немецкого бизнеса российской нефтяной компании "Роснефть".