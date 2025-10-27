Хорватия и Украина создадут совместные производственные цепи в сфере обороны

Министры обороны Хорватии и Украины – Иван Анушич и Денис Шмыгаль – подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Об этом Шмыгаль написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Хорватия и Украина договорились о создании совместных цепей производства и кооперации оборонных отраслей. Шмыгаль заявил о подготовке совместного индустриального форума производителей в начале следующего года.

Он отметил, что Хорватия передаст Украине 14-й и 15-й пакеты помощи до конца этого года.

Также во время встречи они проговорили совместное участие в механизме SAFE и возможность присоединения Хорватии к инициативе PURL.

Кроме этого Шмыгаль рассказал, что хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей в Украине.

Напомним, в прошлом году Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования DOK-ING MV-4.

За годы полномасштабной войны Хорватия оказывала Украине также другую поддержку, в частности, передала вертолеты Ми-8 и помогает с отдыхом и реабилитацией украинских детей и военных.